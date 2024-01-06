أضاعوني وهم أهلي بلا بيتِِ ولا سندِ.. رحيل مؤلم لصاحب ''لمن كل هذه القناديل'' (شاهد فيديو مؤثر وهو يشكوا الإهمال والخذلان)

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي الشاعر الغنائي اليمني الكبير أحمد الجابري اليوم السبت بعد صراع مع المرض، متأثرا بجلطة دماغية .

والشاعر الجابري من مواليد العام 1936م.

وقبل وفاته شكا الجابري من الاهمال والخذلان، وتداول ناشطون فيديو وهو يقول:

أضاعوني وهم أهلي

بلا بيتِِ ولا سندِ

أعيش العمر مغترباً

وحيد الدرب في بلدي

توارى الناس من حولي

ومات الشعر في خَلَدي

لمن أشكو وهم أهلي

فمالي بعد من أحدِ

له العديد من القصائد المغناة (لمن كل هذي القناديل، على امسيري، أخضر جهيش، ....)، والعديد من القصائد التي أصبحت ذاكرة الغناء اليمني الحديث، وترنيمة معظم اليمنيين المرتبطة بالأرض والحب والجمال.