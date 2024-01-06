حادثة غريبة ونادرة على متن طائرة تسببت في هلع الركاب واضطر طاقمها للهبوط فورا

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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في واقعة مرعبة وغريبة شهدتها طائرة بوينغ تابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية، انفجرت نافذة الطائرة زارعة الهلع بين الركاب، ما أجبرها على الهبوط اضطراريا.

وفي التفاصيل، بينما كانت طائرة بوينغ 737-9 تحلق في الجو بعد 35 دقيقة من رحلتها إلى كاليفورنيا، سقط جزء خارجي من جسم الطائرة بما فيها احدى النوافذ، أمام أعين الركاب المصدومين.

ما اضطر الطائرة التي كانت تقل 174 راكباً مع 6 من أفراد طاقمها إلى العودة نحو مطار بورتلاند في الحال، لتهبط هناك بسلام دون أن يتأذى أي راكب على متنها.

فيما أوضحت أليسون فيري المتحدثة باسم ميناء بورتلاند في بيان أن الرحلة رقم 1282 هبطت بسلام في مطار بورتلاند الدولي، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

بدورها أكدت خطوط ألاسكا أن أياً من ركابها لم يصب بأذى إلا أنها أعلنت عزمها وقف العمل بجميع طائراتها من طراز 737 ماكس 9 "مؤقتًا" حتى إجراء عمليات الفحص والتفتيش.

كما أوضحت أن هذا النوع من الحوادث نادر الحصول، مشددة في الوقت عينه على أن طواقمها مدربة للتعامل مع مثل تلك الظروف.

يشار إلى أن الثقب الكبير الذي خلفه هذا العطل الغريب تسبب في انخفاض الضغط في المقصورة. فيما أظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع وصور على مواقع التواصل توثق هذا الحادث الذي وقع أمس الجمعة، وتبين الفجوة التي حلت مكان النافذة، سامحة تسمح برؤية الفضاء الخارجي من داخل الطائرة!.