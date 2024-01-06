مراهق يقتل رفيقه ويصيب 5 آخرين وينتحر

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أطلق مراهق أمريكي النار على رفاقه بالمدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، ما أدى إلى مقتل تلميذ في الصف السادس، وإصابة 5 آخرين، بحسب سلطات ولاية أيوا الأمريكية.

ووفقاً لشرطة الولاية، وفد الطالب المدعو ديلان بتلر (17 عاماً) إلى المدرسة ومعه بندقية خرطوش ومسدس، وفتح النار على زملائه في مدرسة بيري الثانوية بمدينة بيري في ولاية أيوا.

وبحسب مسؤول في قسم التحقيقات الجنائية بولاية أيوا فإن المتهم توفي متأثراً بعيار ناري أطلقه على نفسه. وبحسب قوله، عثرت السلطات أيضاً على عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأشار المسؤول إلى أن مدير مدرسة بيري الثانوية دان ماربرغر كان من بين الجرحى الخمسة الذين أُصيبوا يوم (الخميس) أثناء عودة الطلاب من العطلة الشتوية.

وأضاف المتحدث أن العمل جار للتحقيق في دوافع المشتبه به، وأن السلطات تبحث في عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها في وقت قريب من إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إن المحققين الفيدراليين ومحققي الولاية يجرون مقابلات مع أصدقاء بتلر ويحللون ملفات تعريف بتلر على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن أصدقاءه قالوا إنه كان شخصاً هادئاً تعرض للتنمر لسنوات، وقد يكون هذا الدافع لفعلته