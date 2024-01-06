اعتقال 15 متهماً على علاقة بالموساد وترحيل 8 آخرين

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت قناة "تي آر تي خبر" الرسمية بأن محكمة تركية أصدرت، اليوم الجمعة، أمرا رسميا باعتقال 15 شخصا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في صلتهم بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا

واعتقلت السلطات التركية 34 شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حذرت إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا. ولم تقدم القناة أي تفاصيل حول ما قررته المحكمة بخصوص الأحد عشر شخصا الذين تم اعتقالهم في البداية.

مداهمة مواقع في 8 أقاليم وداهمت الشرطة مواقع في ثمانية أقاليم للقبض على المشتبه بهم في إطار التحقيق الذي يجريه جهاز المخابرات التركية ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للمدعي العام في إسطنبول.

ووفق المعلومات، فإن الموساد كان يهدف ويخطط لاختطاف أجانب من تركيا بينهم أعضاء في حركة حماس، والحصول على معلومات تتعلق بالفلسطينيين المقيمين في الأراضي التركية.

أردوغان يحذر وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وجّه تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل مؤخراً، قائلا إنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا حاولت استهداف قادة من حركة حماس على الأراضي التركية.

ونقل تلفزيون "تي آر تي" TRT عن أردوغان قوله ردا على سؤال عن احتمال قيام إسرائيل بعملية تستهدف قادة من حماس في تركيا "على من يفكر في فعل مثل هذا الأمر ألا ينسى أن عواقبه ستكون وخيمة. ليس في العالم من لا يدرك ما حققته أجهزة الاستخبارات والأمن في تركيا من إنجازات". "

تعليمات صدرت للقضاء على زعماء حماس" وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار قد قال إن "تعليمات" صدرت بالقضاء على زعماء حماس في أي مكان في العالم.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

واستدعى أردوغان سفير أنقرة لدى تل أبيب، وطالب بمحاكمة القادة والزعماء السياسيين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي