ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية اشعلت مواقع التواصل .. تفاصيل مذهلة في العثور على مغارة علي بابا

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 318

أشعلت قضية "مغارة على بابا" المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت السلطات عن غرفة سرية معبأة بالأموال.

وأعلنت أجهزة الأمن المصرية القبض على ثلاثة متهمين، عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات، إضافة لعملات أجنبية مخزنة في غرفة سرية بحدائق مدينة أكتوبر جنوب القاهرة.

وكانت القصة بدأت بعد اشتباه أجهزة الأمن المصرية في سيارتين بالطريق المؤدي لمدينة أكتوبر.

وعقب محاولة الأمن إيقاف العجلتين، حاولتا الفرار، قبل أن تتمكن الدوريات تمكنت من إيقافهما في النهاية.

وعثرت السلطات بداخل السيارتين على ملايين الجنيهات، وفي أعقاب استجواب المتهمين، أرشدوا الأمن إلى غرفة سرية داخل موقف سيارات في منطقة حدائق مدينة أكتوبر.

وعثرت السلطات المصرية في تلك الغرفة على 75 مليون جنيه مصري، وعملات أجنبية أخرى، ما دفع وسائل الإعلام المحلية لإطلاق اسم "مغارة علي بابا" عليها.

وأعلنت الشرطة المصرية اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية القضية، أحدهما طالب ومهندس وآخر عاطل عن العمل.

واعترف المتهمون بحيازتهم المضبوطات لتجارتهم في العملة، حيث تبين أنهم يمارسون نشاطهم اليومي في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، ويحولون الأموال للغرفة في المساء، بدلا من البنوك؛ منعا لمصادرتها من السلطات أو سؤالهم عن مصدرها