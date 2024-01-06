مأرب.. مصدر مسؤول في السلطة المحلية..يؤكد إنتهاء أزمة الوقود

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بدأت شركة النفط في محافظة مارب في ضخ الوقود وتموين اكثر ٦٠ محطة وقود بعد شهر من الصيانة العمرية لمنشاة صافر والاحداث التي لاحقتها جراء قرار الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية في المحافظة .
وكان مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب قد أوضح في وقت سابق أن الجهود التي قامت بها قيادة المحافظة والمبادرات التي قدمها اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة قد نجحت في تجاوز التحديات التي رافقت قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية .
وبحسب ما ذكره المصدر أنه عقدت عدة لقاءات مع المشائخ والوجهاء وعدد من ممثلي المعترضين على الزيادة السعرية التي أكدت على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية ، والاتفاق على رفع التجمعات وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم 17 ديسمبر 2023م .
وأشار المصدر إلى أن عضو مجلس القيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة التزم بالفارق بين السعر القديم والجديد لمدة ثمانية وعشرين يوماً للمحطات الأهلية بالمحافظة لما فيه مصلحة الجميع