محامي هولندي يقاضي المقاتلين الأجانب في جيش الاحتلال

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن المحامي الهولندي هارون رضا، عن توجّهه لمقاضاة عدد من الأجانب الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال في غزة وتتبّعهم، والذين من بينهم 5 مواطنين هولنديين، بهدف محاكمتهم على ضلوعهم بالجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول”، قدّم المحامي رضا توضيحات عن الشكاوى الجنائية التي قدّمها ضد جنود ومستوطنين يحملون الجنسية الهولندية، مشيرا إلى أنّه يتابع مثل هذه القضايا منذ 2009.

وقال هارون رضا: “من بين الجنود من ذوي الجنسيات الأجنبية الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي، هولنديون وبلجيكيون وفرنسيون ونمساويون”.

وبخصوص الإجراءات القانونية المتّبعة في حقهم، قال المحامي الهولندي: “نحن نتقدّم بشكوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص في المحاكم المحلية، وجنسياتهم في أوروبا تمنحنا السلطة القضائية، ومن خلال فتح قضية جنائية”.

وكشف هارون رضا في هذا السياق، أنه “قدّم في الآونة الأخيرة شكوى جنائية إلى النيابة العامة الهولندية ضد شخص يحمل اسم جوناثان بن حمو”، لافتا إلى أنّ “هذا الشخص خدم برتبة ملازم في الجيش الهولندي وفقد إحدى ساقيه، لكنه “تحدّث بفخر في مقابلة أجراها مع إحدى الصحف المحلية، أنّه كان مع قوات الاحتلال في غزة”.

وتشمل التتبّعات المرفوعة حسب هارون رضا، دعاوى قضائية في حق المستوطنين من حاملي الجنسية الهولندية، “بتهمة السرقة وجرائم أخرى”، معبّرا عن توقّعه بأن يقبل مكتب المدّعي العام الهولندي الشكاوى خاصة مع تضمين جميع الأدلة اللازمة في الشكوى الجنائية.

وشبّه رضا حركة المستوطنين اليهود مزدوجي الجنسية من أوروبا إلى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بتحرّك عضو من تنظيم “داعش” أو منظمة إرهابية أخرى، من أوروبا إلى المناطق التي تحتلّها هذه المنظمات.

وتحدّث المحامي الهولندي عن الضغوط التي تمارسها اللوبيات الصهيونية والمؤيّدة لكيان الاحتلال في أوروبا، مشيرا في هذا الإطار إلى استدعائه إلى نقابة المحامين بسبب خطاب في مظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين في روتردام، ورسالة أرسلها إلى الحكومة ونقابات المحامين الهولندية لدعم وقف إطلاق النار في غزة