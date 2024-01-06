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مدينة طبرقة وجهة فرق أوروبية خلال التوقف الشتوي

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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حلّ فريق أندرلخت البلجيكي بمدينة طبرقة في الشمال الغربي التونسي اليوم الجمعة 5 جانفي، حيث سيقضي عطلة التوقّف الشتوي استعدادا للنصف الثاني من الموسم.

وضمّ وفد الفريق البلجيكي العريق 53 فردا وصلوا إلى مطار طبرقة عين دراهم الدولي على متن طائرة الخطوط التونسية، وكانت في استقباله إطارات من وزارتي النقل والسياحة.

وقالت وزارة النقل في بلاغ الجمعة: “تأتي هذه الرحلة الجوية في سياق دعم قطاع النقل الجوي للسياحة الرياضية ببلادنا وتنشيط مطاراتنا الداخلية وتحديدا مطار طبرقة عين دراهم الدولي ودمجه في الدورة الاقتصادية بالجهة.” ويعد أندرلخت أبرز الفرق البلجيكية وأكثر تتويجا، حيث حصل على الدوري في 34 مناسبة.

واختار الفريق البلجيكي مدينة طبرقة نظرا إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر بنية تحتية مميّزة بها كل المرافق الرياضية ومتطلّبات الإقامة المريحة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام أهلي طرابلس الليبي الذي يتدرب في تونس أيضا.

وليس الفريق البلجيكي الوحيد الذي اختار تونس وجهة لقضاء عطلته الشتوية، بل أعلن نادي يافيردون صاحب المركز الثامن في الدوري السويسري إجراء معسكره الشتوي في مدينة طبرقة بين 4 و13 جانفي الجاري. كما يعسكر في تونس منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا

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