جامعة كرة القدم: عقوبات في انتظار بن ونّاس

السبت 06 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عبّرت الجامعة التونسية لكرة القدم عن رفضها ظهور اللاعب مرتضى بن ونّاس مع فريقه قاسم باشا في الدوري التركي الليلة بعد مغادرته معسكر المنتخب بسبب مرض ابنته.

وأعلنت الجامعة في بلاغ مساء اليوم الجمعة 5 جانفي، أنها ستتخذ عقوبات ضد بن وناس،

وقالت: “تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم مشاركة اللاعب مع ناديه مساء اليوم غير مقبولة وستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه.”

وأوضحت الجامعة أن اللاعب تقدّم بتقرير أولي شفاهي بخصوص وضع ابنته الصحي إلى الإطار الفني والطبي للمنتخب

وأصرّ على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة. وأضافت أن الإطار الفني للمنتخب اتخذ قراره بإعفاء اللاعب بن ونّاس وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القائمات النهائية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما عبّرت الجامعة عن سعادتها بتجاوز ابنة بن ونّاس المرحلة الحرجة. وفوجئت جماهير المنتخب بظهور اسم اللاعب بن وناس في التشكيلة الأساسية لفريقه التركي قاسم باشا في مواجهة بشكتاش.