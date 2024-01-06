سفينة هندية تعلن عن عملية عسكرية معقدة أجرتها لانقاذ طاقم سفينة تجارية ..تفاصيل

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أعلنت البحرية الهندية، عن صعود قوة خاصة تابعة لها على متن سفينة الشحن "إم في ليلا نورفولك" وأنقذت 21 شخصاً هم أفراد طاقم سفينة في بحر العرب، وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف في بحر العرب بعد أن وجهت نداء استغاثة من تعرضها للخطف.
وقالت البحرية في بيان إن المدمرة "آي.إن.إس تشيناي" اعترضت السفينة بعد ظهر اليوم وصعدت "قوة" كوماندوز من مشاة البحرية الهندية على متن السفينة.
وأوضحت السلطات الهندية إن القوة الخاصة تعمل على التأكد من "خلوها من أي أشخاص وجودهم عليها غير قانوني تم الإبلاغ أنهم على متن السفينة في وقت سابق".
وكانت البحرية الهندية قالت اليوم الجمعة إن سفينة حربية تابعة لها تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب، وإن طائرة تراقب الوضع عن كثب.
ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه إن آي) في وقت سابق عن مسؤولين عسكريين قولهم إن السفينة «ليلا نورفولك» وعلى متنها طاقم هندي من 15 فردًا في الأقل اختطفت قرب ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها مساء أمس.
وأوضح بيان البحرية الهندية أن السفينة بعثت رسالة إلى منصة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ما بين خمسة وستة أفراد مسلحين مجهولين اعتلوها مساء أمس .
وأشار البيان إلى أن السفينة الحربية الهندية تشيناي حولت مسارها لمساعدة السفينة "ليلا نورفولك"، مضيفًا أن طائرة تابعة للبحرية حلقت فوق السفينة المختطفة اليوم الجمعة وأجرت اتصالاً معها. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة كانت على بعد 460 ميلاً بحرياً شرق الساحل الصومالي حين بثت الرسالة.