وزيرة الخزانة الأمريكية: تكاليف الشحن ارتفعت بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إن التصعيد في البحر الأحمر تحدٍّ دولي يحتاج لمعالجة، في ظل تصعيد وتوتر يشهده البحر الأحمر جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانبيت يلين، في تصريحات لـCNN: أن "ما يحدث في البحر الأحمر تحدٍّ دولي ونحتاج إلى العمل مع بلدان أخرى لمعالجته".
وأضافت أن "تكاليف الشحن ارتفعت إلى حد ما، بسبب هجمات الحوثيين التي تؤثر على الشحن بين آسيا وأوروبا".
وكانت البحرية الأمريكية، قد قالت إن 1500 سفينة تجارية عبرت مياه البحر الأحمر بأمان منذ بدء "حارس الإزدهار"، وهو التحالف الذي تم تشكيله قبل أسابيع للرد على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية.
وتنفذ جماعة الحوثي، هجمات على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالاحتلال في البحر، وتقول أن ذلك ردا على الحرب الصهيونية على غزة منذ ثلاثة أشهر.