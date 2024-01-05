سفينة هندية تعلن عن عملية عسكرية معقدة أجرتها لانقاذ طاقم سفينة تجارية ..تفاصيل رابطة حقوقية تندد بعرقلة مفاوضات الأسرى والمختطفين بين الأطراف بالأردن وزيرة الخزانة الأمريكية: تكاليف الشحن ارتفعت بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر اليونيسكو تطالب مليشيا الحوثي بإيقاف العبث بصنعاء القديمة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 22.600 بغزة تصريحات وزراء الاحتلال نازية.. حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل نائب رئيس البرلمان اليمني: نرفض أي استهداف لليمن من قبل أمريكا وبريطانيا الكشف بالاسم عن مشرف حوثي يختطف الاطفال ويزج بهم في جبهات القتال ألوية العمالقة تصد هجوم حوثي في محور بيحان وتكبدها خسائر كبيرة مجلة أمريكية تحدث عن حرب مدمرة أخرى تشمل عدة دول من بينها اليمن ..تفاصيل
طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) سلطات مليشيا الحوثي بإيقاف العبث بملامح صنعاء القديمة.
وقالت مصادر صحفية إن “اليونيسكو” أبلغت فرع هيئة الحفاظ على المدن التاريخية في صنعاء باعتراضها الشديد على مخطط تغيير ملامح منطقة باب اليمن.
وأكدت المصادر، أن المخطط يخالف قواعد الحفاظ على مواقع التراث العالمي، التي تعد صنعاء القديمة واحدا منه. وأوضحت أن الهيئة وجهت بإيقاف المخطط الذي تنفذه أمانة العاصمة،
وقالت إن التصاميم، التي تم نشرها، قديمة ولا تتوافق مع الطابع المعماري للمدينة. كما بيّنت أن هيئة الحفاظ على المدن التاريخية تعهّدت لليونيسكو بالالتزام بالمعايير التي وضعتها المنظمة الأممية لترميم مواقع التراث الإنساني.
وأكدت أيضا أنها ستلتزم بالحفاظ على الموقع كما هو، وأن عملية الترميم ستكون بالمواد نفسها التي بُني بها.
وحذّرت المصادر من محاولات التلاعب وامتصاص الغضب الشعبي والرسمي تجاه المخطط، مؤكدة عدم وجود ضمانات من السلطات الخاضعة لسيطرة المليشيات.