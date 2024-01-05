اليونيسكو تطالب مليشيا الحوثي بإيقاف العبث بصنعاء القديمة

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) سلطات مليشيا الحوثي بإيقاف العبث بملامح صنعاء القديمة.

وقالت مصادر صحفية إن “اليونيسكو” أبلغت فرع هيئة الحفاظ على المدن التاريخية في صنعاء باعتراضها الشديد على مخطط تغيير ملامح منطقة باب اليمن.

وأكدت المصادر، أن المخطط يخالف قواعد الحفاظ على مواقع التراث العالمي، التي تعد صنعاء القديمة واحدا منه. وأوضحت أن الهيئة وجهت بإيقاف المخطط الذي تنفذه أمانة العاصمة،

وقالت إن التصاميم، التي تم نشرها، قديمة ولا تتوافق مع الطابع المعماري للمدينة. كما بيّنت أن هيئة الحفاظ على المدن التاريخية تعهّدت لليونيسكو بالالتزام بالمعايير التي وضعتها المنظمة الأممية لترميم مواقع التراث الإنساني.

وأكدت أيضا أنها ستلتزم بالحفاظ على الموقع كما هو، وأن عملية الترميم ستكون بالمواد نفسها التي بُني بها.

وحذّرت المصادر من محاولات التلاعب وامتصاص الغضب الشعبي والرسمي تجاه المخطط، مؤكدة عدم وجود ضمانات من السلطات الخاضعة لسيطرة المليشيات.