ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 22.600 بغزة

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة 5 جانفي، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22.600 شهيدا و57.910 مصابين.

وقالت وزارة الصحة إنّ جيش الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 162 شهيدا و296 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال، عن اعتقال 2600 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، مدّعيًا أنّ بينهم 1300 مرتبطين بحماس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة، حيث اغتالت فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عشر عاما، بعد إصابته برصاصة في الرأس عند حاجز في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأكّدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اندلاع اشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية البلدة فجراً. كما أصيب مواطنان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيّم بلاطة شرقي نابلس.

وأكّد الهلال الأحمر أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف ومنعت طواقمها من الوصول للمصابين في المخيّم، حسب (وفا).

وشملت الاقتحامات اليوم مدنا أخرى في الضفة الغربية، منها بلدة عزون شرقيّ قلقيلية، وبلدة بيت فجّار جنوبيّ بيت لحم، وقريتي عرانة والجلمة في جنين واعتقلت عددا من المواطنين.