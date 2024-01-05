تصريحات وزراء الاحتلال نازية.. حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل

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دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى التدخل بشكل جدي لمحاسبة هذا الاحتلال وقادته على جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني.
وقالت حماس في بيان على تليغرام الجمعة 5 جانفي، إن “دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال النازية إلى تهجير سكان غزة، وإيجاد طريقة أكثر إيلاما من الموت للانتقام من الفلسطينيين؛ تعبير جَليّ عن مستوى الساديّة التي تحكم سلوك قادة هذا الكيان الإرهابي”.
وأضافت أنه يجب وقف مسلسل المجازر المستمرة، التي تحدث مع سبق الإصرار أمام العالم، بتوجيه مباشر من حكومةٍ فاقت كل مستويات التطرُّف والإرهاب والساديّة، وفق تعبيرها.
من جانبه، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس معلقا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط: “نأمل من بلينكن أن يركز في زيارته للمنطقة على إنهاء العدوان في طريق إنهاء الاحتلال”.
وأضاف: “نأمل أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال”.
وتابع هنية: ”نتمنى من المسؤولين بالدول العربية والإسلامية التأكيد لواشنطن أن استقرار منطقتنا يرتبط بالقضية الفلسطينية”. وجدّد هنية تأكيده أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة في ظلّ استمرار العدوان والمجازر والدمار.