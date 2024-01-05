نائب رئيس البرلمان اليمني: نرفض أي استهداف لليمن من قبل أمريكا وبريطانيا

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أعلن نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري، عن رفضه أي استهداف لليمن من قبل أمريكا وبريطانيا.
وقال جباري إن أي استهداف لليمن من قبل أمريكا وبريطانيا الهدف منه حماية الكيان الصهيوني وليس حماية الملاحة الدولية كما يدعون.
وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أنه من حق العرب والمسلمين بل من واجبهم مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.
وأضاف "نحن في اليمن مهما كان الخلاف والصراع فيما بيننا إلا إننا لا نقبل مطلقًا بمثل هذه الاعتداءات".
وتأتي تصريحات جباري بالتزامن مع كشف وسائل إعلام غربية عن مساعٍ أمريكية لشن ضربات على معاقل الحوثيين، ردا على استهدافهم سفن شحن في البحر الأحمر تقول الجماعة إنها متجهة إلى إسرائيل.