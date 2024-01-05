الكشف بالاسم عن مشرف حوثي يختطف الاطفال ويزج بهم في جبهات القتال

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كشفت مصادر محلية عن قيام مشرف حوثي في مديرية همدان غرب العاصمة صنعاء، باختطاف اطفال دون علم أسرهم والحاقهم بالجبهات.
وقالت المصادر إن المدعو كهلان دودة، مشرف الحوثيين في قرى الدودة والعشة في مديرية همدان في صنعاء يختطف أطفال أعمارهم لا تتجاوز 16 عاما من أجل إلحاقهم بدورات تدريبية لتجنيدهم في صفوف الميليشيات والزج بهم في جبهات القتال.
وأكدت المصادر أن المشرف الحوثي يختطف الاطفال دون معرفة أهاليهم والذين مازالوا يبحثون عنهم منذ أيام دون جدوى..