ألوية العمالقة تصد هجوم حوثي في محور بيحان وتكبدها خسائر كبيرة

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صدت قوات ألوية العمالقة هجوماً حوثياً على مواقع تمركز قواتها في محور بيحان غربي محافظة شبوة.
وتواصل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التصعيد العسكري والتحشيد إلى مختلف جبهات القتال، وسط صمت دولي مريب.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن مليشيا الحوثي هاجمت مساء الأربعاء، مواقع تمركز قوات ألوية العمالقة في “وادي خر” بمديرية بيحان، ودارت بين الطرفين مواجهات انتهت بكسر العناصر الحوثية وإجبارها على الفرار.
بالتزامن، تعاملت ألوية العمالقة مع مصادر نيران أسلحة ثقيلة للمليشيات ودكت مرابض مدفعيتها أثناء استهدافها بقصف مكثّف من مناطق متاخمة لمديرية نعمان في محافظة البيضاء الحدودية مع شبوة.
وذكرت مصادر ميدانية، أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر مادية وبشرية فادحة في العمليتين. وتستغل مليشيا الحوثي التصعيد الدولي ضد هجماتها في عرض البحر على السفن التجارية، والتعاطف الشعبي الواسع مع أبناء قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتحشيد المقاتلين إلى جبهات مارب، والساحل الغربي، وشبوة، وتعز، والضالع وصعدة، زاعمة أنها تسعى بذلك إلى نصرة أبناء غزة