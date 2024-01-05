دلالات إعلان الصهاينة بدء المرحلة الثالثة لحرب غزة

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس- حسن الرشيدي

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هل تغيرت الأهداف المعلنة من قبل للعملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة؟ أم أن هذه أهداف مرحلية تتعلق بتلك المرحلة فقط؟ وهل يستطيع جيش الكيان الصهيوني تحقيق تلك الأهداف الخاصة بالمرحلة الثالثة؟

في الأيام القليلة الماضية دأبت أجهزة الإعلام الصهيونية نقلاً عن قيادات جيش دولة الكيان، أنهم شرعوا فيما يعرف بالمرحلة الثالثة من الحرب في غزة.

وآخر هذه التصريحات ما ذكرته هيئة البث الرسمية "الإسرائيلية"، من أن جيش الكيان الصهيوني يستعد خلال الأسابيع القليلة القادمة للانتقال للمرحلة الثالثة من عمليته في قطاع غزة، والتي تشمل الانسحاب من العمليات البرية وتقليص عدد قوات الاحتياط وبعض القوات النظامية.

وبالفعل يبدو أنه كتنفيذ للمرحلة الجديدة، حيث أورد كل من موقع واللا والقناة 12 العبريين، في تقارير لهما يوم الخميس الماضي، بأن القيادة العسكرية "الإسرائيلية" قررت سحب لواء غولاني من قطاع غزة، ذلك بعد أكثر من 70 يوماً في غزة، وسقوط 44 مقاتلاً منه بحسب البيانات الصهيونية المشكوك فيها والتي تقلل من خسائرها.

كما شرع الجيش الصهيوني وفق وكالات الأنباء في الانسحاب من بعض المناطق شمال وشرق القطاع، ومنها تل الزعتر والرمال والشيخ رضوان ومحيط مستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالا، بينما ما زالت القوات "الإسرائيلية" موجودة في حي الشجاعية شرقًا ومخيم جباليا شمالًا.

وبررت هيئة البث الصهيونية ذلك الانسحاب، بأنه راحة لتلك القوات المنسحبة، والتحول إلى أهداف محددة. بينما ذكرت مصادر صهيونية أخرى أن المرحلة الجديدة تستهدف اغتيال قيادات المقاومة، إضافة لإقامة شريط أمني عازل بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف غزة.

أي أن هناك هدفين لتلك المرحلة وفق ما أعلنته تلك المصادر الإعلامية: اغتيال القيادات، وإقامة منطقة عازلة.

الإنذار المبكر، فيدور حول المحافظة على التفوق المعلوماتي الصهيوني، بهدف معرفة قدرات العدو (دولاً ومنظمات) ونواياه وتوجهاته المستقبلية التكتيكية والاستراتيجية تجاه دولة الكيان، خاصة في أوقات الطوارئ

مرحلة جديدة أم تغيير للأهداف

منذ اليوم الأول للإعلان الصهيوني الحرب على غزة، في أعقاب طوفان الأقصى والتي اكتسحت فيها قوات المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة ومقار القوات الصهيونية التي تحميها، كان الهدف المعلن للحرب وفق قيادات الحكومة بدءًا من نتانياهو حتى وزرائه وقيادات الجيش هو القضاء على حماس وتحرير الأسرى الصهاينة من قبضة المقاومة.

لم يكن ما يريده الكيان الصهيوني منحصرًا في هذه الأهداف المعلنة فقط، فقد كشفت عملياته عن أهداف أخرى غير معلنة، وهي تدمير غزة والقضاء على بنيتها الأساسية وإبادة أكبر عدد من أهلها، متشبعًا بروح الانتقام والكراهية مما اعتبره الكيان أكبر هزيمة استراتيجية لجيشه في تاريخه.

لقد تضمنت استراتيجية الجيش الصهيوني منذ إنشائه أربعة عناصر رئيسة وهي: الردع، والإنذار المبكر، والحسم، والحماية.

فالردع ينقسم وفق المفهوم الإسرائيلي إلى قسمين هما: الأول، يتعلق بردع الدول العربية ومنعها من شن حرب على إسرائيل، بواسطة المحافظة على التفوق العسكري على الدول المحيطة بها نوعيًا، بما في ذلك المحافظة على عدم الوضوح النووي، والثاني، متعلق بالفلسطينيين وبالتنظيمات والكيانات التي تحكم رقعة جغرافية من دون أن تكون دولة مثل حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة، ويطلق عليها استراتيجية جز العُشب، وهي إلحاق خسائر مادية وبشرية مذهلة في صفوف الأفراد، بهدف تثبيط معنوياتهم كي تطول فترة الهدوء القادمة.

أما الإنذار المبكر، فيدور حول المحافظة على التفوق المعلوماتي الصهيوني، بهدف معرفة قدرات العدو (دولاً ومنظمات) ونواياه وتوجهاته المستقبلية التكتيكية والاستراتيجية تجاه دولة الكيان، خاصة في أوقات الطوارئ، كي يتمكن الكيان الصهيوني من إجهاض أي محاولة عسكرية مبكرة ضده وكي يستطيع أيضًا تجنيد الاحتياط بسرعة من أجل خوض الحرب.

وثالث عنصر في الاستراتيجية العسكرية الصهيونية فيرتكز على الحسم السريع، لأن مساحة إسرائيل الصغيرة وقلة مواردها البشرية تتطلب منها خوض معركة قصيرة تحقق فيها الانتصار السريع. وتمكن الجيش الصهيوني من إنجاز هذا العنصر بفعالية عندما سحق ستة جيوش عربية عام 1967، الأمر الذي ساهم في ترديده أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

أما العنصر الأخير في استراتيجية الجيش الصهيوني فهي حماية الجبهة الداخلية، بواسطة نصب بطاريات صواريخ وشبكات إنذار مبكر وشن هجمات شاملة أو محدودة، وغيرها من عناصر الدفاع الأرضي الجوي في مختلف أنحاء البلاد، من أجل التصدي لهجمات الصواريخ، بهدف حماية الحياة الطبيعية داخل الدولة، كما تضمن مفهوم الحماية، عملية نقل السكان من مناطق الحرب إلى مناطق أكثر أمنًا لتقليل الخسائر بصورة كبيرة.

لذلك جاءت عملية طوفان الأقصى لتهدم الأربعة العناصر التي تحتويها الاستراتيجية العسكرية الصهيونية، والتي تحاول استعادتها بعملياتها التدميرية في غزة.

ولكن بمرور الوقت، وازدياد توغل الجيش الصهيوني في قطاع غزة، ازدادت وتيرة الخسائر التي يتكبدها، وبدا أن الجيش الصهيوني عاجزًا عن استعادة خاصة عنصر الردع، وهو الذي لم يخض حرباً كبرى مفتوحة منذ عام 2006.

وفي المقابل وفي نفس الوقت، ظهر أن عمليات المقاومة الفلسطينية ناجعة، والتي أدارت حرب عصابات ناجحة، وبدا أن استراتيجيتها التي سارت عليها منذ بدء عملية طوفان الأقصى تحقق أهدافها.

تمثلت استراتيجية المقاومة بقيادة حماس في الدفع والجذب، فالدفع كان الهجوم على مدن غلاف غزة، ثم انسحابها لجذب الجيش الصهيوني إلى داخل غزة حيث توجد شبكة الأنفاق الفلسطينية، والتي استطاعت من خلالها إلحاق خسائر فادحة في قواته المتوغلة، سواء على مستوى آلياته الحديثة والمتقدمة أو إيقاع أفراد جيش الكيان الصهيوني في الكمائن المتنوعة والمتعددة.

ففي 13 ديسمبر الجاري، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن كمين نصبه مقاتلو كتائب القسام لجنود من لواء غولاني في حي الشجاعية، ما أدى إلى مقتل 10 ضباط وإصابة عدد كبير من الجنود.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قُتل في هذه المواجهة قائد لواء غولاني العقيد إسحق بن بشت وقائد السرية 669 الرائد بن شيلي وقائد الكتيبة 51 النقيب ليل هايو، وقتل كذلك اللواء روم هيشت والرقيب عيران ألوني والرقيب أهيا داسكال ومقاتلان في الكتيبة 51. إضافة إلى الرائد موشيه بار أون قائد سرية في الكتيبة 51 والرائد روي ملداسي قائد سرية في الكتيبة 13.

ووصف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" كمين الشجاعية، بأنه كان يوماً صعباً جداً. وقال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي: قد عشنا حدثاً صعبًا: قوة عسكرية وقعت في محنة، وتعرضت قوات أخرى للنار والخطر، لكن القادة كانوا في المقدمة.

وترجح الأرقام سقوط نحو 42 من أفراد غولاني قتلى خلال المعارك بالشجاعية، منذ اجتياح الجيش الإسرائيلي للحي.

يبدو أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك أن استمرار الحرب بتلك الوتيرة ستعرض استمرار المشروع الصهيوني للخطر، فلا بد من تغيير الاستراتيجية إلى طريق آخر يتم فيه مزج السياسة بأعمال قتالية محدودة وفعالة ومركزة

مرحلة جديدة للإنقاذ الصهيوني

نتيجة الفشل الصهيوني الواضح للجميع، والذي وصفته مجلة ذا ناشونال الأمريكية في تقرير لها بقولها، إن "إسرائيل" تخسر الحرب، ونقلت عن محللين استراتيجيين مرجعين ذلك للأهداف السياسية الصعبة التي رصدها قادة الاحتلال لها.

وشبهت الصحيفة الحرب على غزة بحرب فيتنام، واستشهدت بقول مستشار الأمن القومي الأمريكي الراحل هنري كيسنجر، الذي قال عن هزيمة بلاده: لقد خضنا حربًا عسكرية، وخصومنا خاضوا معركة سياسية. وفي هذه العملية فقدنا رؤية أحد المبادئ الأساسية لحرب العصابات: إن حرب العصابات تفوز إذا لم تخسر. والجيش التقليدي يخسر إذا لم ينتصر.

وشدّد التقرير على أن مفهوم حماس للنصر العسكري، يدور حول تحقيق نتائج سياسية طويلة الأمد. فحماس وفق وجهة نظر المجلة لا ترى النصر في عام واحد أو خمسة أعوام، بل من خلال الانخراط في عقود من النضال الذي يزيد من التضامن الفلسطيني، ويزيد من عزلة "إسرائيل". ومنه فإن "إسرائيل" قد فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب.

ولكن هل سحب القوات البرية من شمال غزة، وإعادة حشدها في جنوب غزة قد يغير نتيجة الحرب؟

بالتأمل في وضع استمرار الكيان الصهيوني في تلك الحرب نجد أنه مرهون بعاملين:

بقاء الدعم الأمريكي ثم استمرار القاعدة الداخلية التي تدعم نتانياهو برغبته في استمرار القتال.

فالدعم الأمريكي ليس دعمًا عاطفيًا دينيًا فقط، ولكنه تأييد استراتيجي يتعلق ببقاء منظومة المنطقة العربية تحت السيطرة، ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك أن استمرار الحرب بتلك الوتيرة ستعرض استمرار المشروع الصهيوني للخطر، فلا بد من تغيير الاستراتيجية إلى طريق آخر يتم فيه مزج السياسة بأعمال قتالية محدودة وفعالة ومركزة، ينسحب الكيان فيها بريًا إلا من شريط عازل، ثم القيام بعمليات جوية وبرية قصيرة ومركزة، يتم فيها اغتيال قيادات المقاومة والعناصر الفعالة بها.

كذلك فإن الجبهة الداخلية الصهيونية بدأت تفقد حماسها لاستمرار الحرب، نظرًا للخسائر الكبيرة وعدم قدرتها على إنهاء حماس، فقد أظهر آخر استطلاع للرأي، انخفاض نسبة التأييد الصهيوني لاستمرار القتال من 70 % إلى 50 %.

ولكن تفكير نتانياهو وقادة الجيش الصهيوني يدرك أنه لا تزال هناك فرصة وحيدة لإبقاء الحرب على وتيرتها الحالية، وهي العودة إلى إحياء فكرة "التهجير"، وترحيل الفلسطينيين إلى خارج القطاع كمخرج وحيد من الخسائر، وتحقيق صورة انتصار يتم تسويقه للجماهير الصهيونية في فلسطين المحتلة، واستعادة الردع أمام خصوم الكيان، ويدعم هذا الطرح ما أثير في الأيام الماضية عن توغل عسكري صهيوني في محور فلادليفيا حيث الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ولكن هذا السيناريو، يغفل قدرات المقاومة الفلسطينية وتمكنها حتى الآن من إفشال أي مخطط عسكري صهيوني بضرباتها الناجحة، وتصميمها على الانتصار، مسلحة قبل كل شيء بإيمانها ثم بذلها وتضحياتها.