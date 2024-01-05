ناطق الحوثيين السابق يكشف للصحافة الإسرائيلية الدوافع الحقيقية والغير معلنة وراء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر متظاهرون في مارب يطالبون بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة مصر ترفض اتفاقًا يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا في أرض الصومال .. تفاصيل مليشيا الحوثي تقوم بعرروض جوية استعراضية تحديا للمطالب الدولية والفزع يجتاح أحياء العاصمة صنعاء مصحوبا بأضرار في ممتلكات المواطنين عاجل..المبعوث الأمريكي يكشف هوية الطرف المعرقل لاتفاق السلام في اليمن ويوجه تجذيرات غير مسبوقة للحوثيين شاهد.. تحولت لكتل لهب.. كتائب القسام وسرايا القدس تنشران مشاهد لضرب آليات العدو الصهيوني موقع أمريكي: واشنطن تخطط للرد على هجمات الحوثيين مشاهد لطائرات حربية قيل إنها تظهر استعدادات أمريكا لشن حرب شاملة ضد الحوثيين.. شاهد فيديو يقلب مواقع التواصل واليكم حقيقته إرسال سفينة حربية لمهمة انقاذ وطائرة عسكرية تراقب الوضع عن كثب.. ماذا يحدث في بحر العرب؟ مؤلف سلسلة ''الكابتن ماجد'' يطلق صافرة النهاية!
استبعد الناطق الرسمي السابق والقيادي المنشق عن جماعة الحوثي "علي البخيتي " انصياع الحوثيين لأي دعوات أو مطالب بوقف التصعيد في البحر الأحمر وأعمال القرصنة البحرية المهددة لأمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكد "البخيتي " في تصريحات لموقع " i24NEWS"" الإسرائيلي "ان دعوات أعضاء مجلس الأمن الدولي بوقف التصعيد في البحر الأحمر من قبل ميلشيا الحوثي لن يكون لها أي تأثير على الميلشيا مشيرا الى ان "الحوثيون لن يلتفتوا لهذا التهديد الحوثيون يزدهرون بالحروب الداخلية وإشعال الصراعات في الخارج".
وأعتبر القيادي المنشق عن جماعة الحوثي والمقيم حاليا في لندن أن ميلشيا الحوثي تتغذي على الصراعات والحروب وتفتقد لثقافة وتوجهات السلام منوها الى أن "هذه فئة لا تستطيع العيش بدون حرب. لو لم تكن هناك حرب، لكانت هناك احتجاجات في جميع أنحاء اليمن بشأن قضايا مثل الاقتصاد والمجتمع وخفض الأسعار وما إلى ذلك، وقد فشلت في هذه المجالات".
وكشف "البخيتي " الدافع الحقيقي وراء هجمات الحوثيين الأخيرة بالقول "يفترض أن الحوثيين مسؤولون عن منع حرب جديدة في اليمن. هذه المنظمة لا تتحمل مسؤولية شعبها، بل تحاول تعزيز شعبيتها في العالم العربي والإسلامي، وإقناعه إن أي حرب أمريكية على اليمن ستؤثر على الناس العاديين".
على صعيد متصل حمل المبعوث الأمريكي لليمن " تيموني ليندركينغ" جماعة الحوثي مسئولية إعاقة اتفاق السلام في اليمن من خلال مواصلة التصعيد العسكري في البحر الأحمر والاستمرار في شن الهجمات على السفن التجارية وتهديد امن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية .