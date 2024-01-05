متظاهرون في مارب يطالبون بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

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طالب متظاهرون في وقفة احتجاجية حاشدة بمدينة مارب، الجمعة، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تدعو إلى تحرك دولي لإنقاذ الفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب بيان صادر عن الوقفة بموقف عربي وإسلامي أكثر صرامة، وضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
واستنكر البيان بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والدعم الغربي المستمر بمختلف الأسلحة لقتل المدنيين الأبرياء.
وحث البيان على مواصلة المظاهرات والمسيرات حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.