مليشيا الحوثي تقوم بعرروض جوية استعراضية تحديا للمطالب الدولية والفزع يجتاح أحياء العاصمة صنعاء مصحوبا بأضرار في ممتلكات المواطنين

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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باشرت المليشيات الحوثية القيام بعروض.عسكرية جوية تحديا للمطالب الأمريكية والغربية الداعية لعدم استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتزامنا مع حشود بشرية دفعت بها المليشيا الى ميدان السبعين وميادين عدة محافظات أخرى .

كما اثار التحليق المنخفض وفتح حاجز الصوت للطائرات الحربية التي قامت المليشيات الحوثية بصيانة عدد منها وبتعاون خبراء ايرانيين أجواء واسعة من الفزع في أوساط سكان العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان لـ" مأرب برس" أنه ولأول مرة منذ العام 2015م تشهد سماء العاصمة صنعاء تحليقا لطائرات عسكرية من نوع "هليكوبتر" وأخرى حربية نوع ميج

29" " ومروحيات اخرى على علو منخفض فيما تسبب فتح احدى طائرات الميج 29 لحاجز الصوت في إحداث أجواء من الفزع في أوساط سكان العديد من الاحياء الشعبية بصنعاء كما تعرضت بعض المنازل لاضرار من قبيل تحطم زجاج النوافذ جراء التحليق على علو منخفض للطائرات .

وتزامن تحليق الطائرات العسكرية في سماء العاصمة صنعاء مع إقامة الحوثيين لمهرجان خطابي في ساحة العروض بميدان السبعين بجنوب صنعاء والذي حشدت اليه الميلشيا بشكل قسري الكثير من المواطنيين حيث شوهدت عدة مروحيات تحلق في محيط ساحة العروض .

وعلم "مأرب برس" من مصادر عسكرية مطلعة ميلشيا الحوثي إعادة تاهيل وصيانه طائرات نوع اف 5 والتي خرجت من الخدمة في العام 2003م وكانت تستخدم للتدريب وتم إعادة صيانتها من قبل الميلشيا بمساعدة خبرات إيرانية .