عاجل..المبعوث الأمريكي يكشف هوية الطرف المعرقل لاتفاق السلام في اليمن ويوجه تجذيرات غير مسبوقة للحوثيين

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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حمل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيموني ليندركيبنغ" جماعة الحوثي مسئولية إعاقة مسار السلام في اليمن من خلال مواصلة التصعيد في البحر الأحمر.

وكشف " ليندركينغ" في تصريحات لقناة "الجزيرة "- رصدها مـأرب برس- عن جولة وشيكة له ولوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة ستكرس للعمل على خفض التصعيد في البحر الأحمر معتبرا أن عمليات الهجوم الذي تقوم به ميلشيا الحوثي على السفن تمثل تهديدا للملاحة البحرية الدولية .

وحول اعتزام الولايات المتحدة شن هجمات وشيكة ضد الحوثيين في جنوب البحر الأحمر اكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن أن هناك قلق امريكي من ان عمليات الاستهداف التي تنفذها ميلشيا الحوثي قد تستهدف سفن أمريكية ولن يكون تسامح في الرد على مثل هذه الهجمات .

وأشار " ليندركينغ" الى أن أمام الحوثيين خيار أن يكونوا طرفا يعمل لإحلال السلام في اليمن أو ان يكونوا أعداء لعدة دول تضررت من هجماتهم في البحر الأحمر .