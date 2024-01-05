مليشيا الحوثي تقوم بعرروض جوية استعراضية تحديا للمطالب الدولية والفزع يجتاح أحياء العاصمة صنعاء مصحوبا بأضرار في ممتلكات المواطنين عاجل..المبعوث الأمريكي يكشف هوية الطرف المعرقل لاتفاق السلام في اليمن ويوجه تجذيرات غير مسبوقة للحوثيين شاهد.. تحولت لكتل لهب.. كتائب القسام وسرايا القدس تنشران مشاهد لضرب آليات العدو الصهيوني موقع أمريكي: واشنطن تخطط للرد على هجمات الحوثيين مشاهد لطائرات حربية قيل إنها تظهر استعدادات أمريكا لشن حرب شاملة ضد الحوثيين.. شاهد فيديو يقلب مواقع التواصل واليكم حقيقته إرسال سفينة حربية لمهمة انقاذ وطائرة عسكرية تراقب الوضع عن كثب.. ماذا يحدث في بحر العرب؟ مؤلف سلسلة ''الكابتن ماجد'' يطلق صافرة النهاية! القرار الجمهوري رقم (5).. قرار جديد هو الأول من نوعه في اليمن وهذا أبرز ما نص عليه مظاهرة احتجاجية في صنعاء تندد باحتكار الحوثي للدراسة في معهد القضاء إدارة الإفريقي: كل الأسماء المتداولة مرشحة لتدريب الفريق
حمل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيموني ليندركيبنغ" جماعة الحوثي مسئولية إعاقة مسار السلام في اليمن من خلال مواصلة التصعيد في البحر الأحمر.
وكشف " ليندركينغ" في تصريحات لقناة "الجزيرة "- رصدها مـأرب برس- عن جولة وشيكة له ولوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة ستكرس للعمل على خفض التصعيد في البحر الأحمر معتبرا أن عمليات الهجوم الذي تقوم به ميلشيا الحوثي على السفن تمثل تهديدا للملاحة البحرية الدولية .
وحول اعتزام الولايات المتحدة شن هجمات وشيكة ضد الحوثيين في جنوب البحر الأحمر اكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن أن هناك قلق امريكي من ان عمليات الاستهداف التي تنفذها ميلشيا الحوثي قد تستهدف سفن أمريكية ولن يكون تسامح في الرد على مثل هذه الهجمات .
وأشار " ليندركينغ" الى أن أمام الحوثيين خيار أن يكونوا طرفا يعمل لإحلال السلام في اليمن أو ان يكونوا أعداء لعدة دول تضررت من هجماتهم في البحر الأحمر .