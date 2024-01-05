شاهد.. تحولت لكتل لهب.. كتائب القسام وسرايا القدس تنشران مشاهد لضرب آليات العدو الصهيوني

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف وسط وجنوبي غزة مما أسفر عن قتلى وإصابات، بينما نشرت كتائب القسام وسرايا القدس مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية بالقطاع.

وقالت كتائب القسام إنها فجرت حقل ألغام في قوة صهيونية في خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان لها على “تلجرام”: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وكانت “القسام” قد أعلنت في بيانات أخرى: “كتائب القسام تدك تجمعًا لآليات الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأضافت: “في عملية مشتركة، تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105″ و”التاندوم” في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.