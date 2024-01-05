موقع أمريكي: واشنطن تخطط للرد على هجمات الحوثيين

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف مسؤولون أمريكيون أن وزاة الدفاع «البنتاغون» تخطط للرد على هجمات جماعة الحوثي ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.

ونقل موقع «بوليتيكو» الأمريكي عن هؤلاء المسؤولين قولهم: إن الخطط تشمل ضرب أهداف للحوثيين للرد على احتمال تحول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى صراع إقليمي طويل الأمد، مؤكدين أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات بشأن السيناريوهات التي يمكن أن تجر واشنطن إلى حرب في الشرق الأوسط.

وأفاد المسؤولون بأن واشنطن تحث إيران، خلف الكواليس منذ اندلاع الحرب في غزة، على إقناع وكلائها بتقليص هجماتهم دون وجود مؤشرات على تقليص هذه الجماعات للهجمات، وحذروا من احتمال توسع نطاق الصراع بعد المواجهات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام الأخيرة.

وكانت البحرية الأمريكية أوضحت أن زورقا مسيّرا للحوثيين محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر امس(الخميس)، لكنه لم يتسبب في وقوع أضرار أو إصابات. وقال قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط الأميرال براد كوبر: إن هذا الزورق المحمل بالمواد المتفجرة التابع للحوثيين انطلق مسافة 80 كيلومترا تقريبا بالبحر الأحمر، ثم انفجر في ممرات ملاحية مزدحمة.

وكشف أن الحوثيين نفذوا 25 هجوما في البحر الأحمر منذ 18 من نوفمبر الماضي، وأنهم استخدموا لأول مرة زورقا حربيا مسيراً.

وأكد أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتواصل، ولا مؤشرات على أن سلوكهم غير المسؤول يتراجع، لافتا إلى أن الحوثيين هاجموا 12 سفينة لا علاقة لها بإسرائيل.

يذكر أن الولايات المتحدة ودولا أخرى أطلقوا في ديسمبر الماضي، عملية «حارس الازدهار» لحماية السفن التي يستهدفها الحوثيون في البحر الأحمر.