مشاهد لطائرات حربية قيل إنها تظهر استعدادات أمريكا لشن حرب شاملة ضد الحوثيين.. شاهد فيديو يقلب مواقع التواصل واليكم حقيقته

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تزامناً مع تحذير الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن الأربعاء من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فوراً هجماتهم على السفن في البحر الأحمر التي تتسبب بتعطيل حركة التجارة العالمية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن مشاهد لطائرات حربية قيل إنها تظهر استعدادات الولايات المتحدة لشن "حرب شاملة" ضد الحوثيين.

وتظهر في الفيديو مجموعة طائرات حربية. وزعم الناشرون تعليقاً على مشاهده "إن أميركا اتخذت القرار النهائي وسيتم الإعلان عن حرب شاملة ضد الحوثيين"، وفق فرانس برس.

هذا الادعاء خطأ

إلا أن الادعاء خطأ المتداول فالفيديو لا شأن له بالتطورات الأخيرة في البحر الأحمر.

وبعد تقطيعه لمشاهد ثابتة، يرشد التفتيش إليه منشوراً على الموقع التابع لوزارة الدفاع الأميركية الخاص ببث المعلومات المرئية سنة 2012. حيث إنه مصور بقاعدة عسكرية أميركية في كوريا الجنوبية ونُشر عام 2012.

يذكر أن 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة حذرت الحوثيين في اليمن الأربعاء من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فوراً هجماتهم على السفن في البحر الأحمر التي تتسبب بتعطيل حركة التجارة العالمية بصورة متزايدة.

وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض إن "على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة".

يشار إلى أنه منذ أسابيع، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو تلك التي يعتقدون أنها متجهة إلى موانٍ إسرائيلية، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وذلك دعماً لقطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس فيه.