إرسال سفينة حربية لمهمة انقاذ وطائرة عسكرية تراقب الوضع عن كثب.. ماذا يحدث في بحر العرب؟

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2023، نقلاً عن مسؤولين عسكريين أن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية تتجه نحو بحر العرب بعد اختطاف سفينة ترفع علم ليبيريا وعلى متنها طاقم هندي من 15 فرداً.

البحرية الهندية قالت إن سفينة حربية تابعة لها تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب، وإن طائرة تراقب الوضع عن كثب.

وكانت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مسؤولين عسكريين أن السفينة "ليلا نورفولك" على متنها طاقم هندي من 15 فرداً على الأقل وأنها اختطفت بالقرب من ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها مساء أمس الخميس.

وأوضح بيان البحرية الهندية أن السفينة بعثت رسالة إلى منصة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ما بين خمسة وستة أفراد مسلحين مجهولين اعتلوها مساء أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن السفينة الحربية الهندية تشيناي حولت مسارها لمساعدة السفينة "ليلا نورفولك"، مضيفاً أن طائرة تابعة للبحرية حلقت فوق السفينة المختطفة وأجرت اتصالاً معها.

وكانت البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق تلقيها معلومات تفيد باستيلاء مسلحين على متن سفينة تجارية قبالة السواحل الصومالية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، إنها تلقت تقريراً عن صعود 5 إلى 6 أشخاص مسلحين غير مصرح لهم على متن سفينة تجارية أثناء إبحارها قبالة سواحل الصومال.

وأضافت أن "الحادثة وقعت على مسافة 460 ميلاً بحرياً شرق مدينة إيل في ولاية بونتلاند الواقعة شمال شرق الصومال".

ودعت الهيئة جميع السفن التجارية المارة بالمنطقة لاتخاذ الحيطة والحذر أثناء عبورها، وإبلاغ الهيئة بأي نشاط مشبوه تتعرض له.

يشار إلى أن البحرية الهندية زادت من مراقبتها لبحر العرب بعد موجة الهجمات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت البحرية إنها قامت بالتحقيق مع عدد كبير من سفن الصيد وفحصت سفناً في شمال ووسط بحر العرب.

وقال وزير الدفاع راجنات سينغ الشهر الماضي عن زيادة المراقبة في المنطقة: "تلعب الهند دور مزود الأمن في منطقة المحيط الهندي بأكملها. وسنضمن أن التجارة البحرية في هذه المنطقة ترتفع من البحر إلى أعالي السماء".