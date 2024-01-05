القرار الجمهوري رقم (5).. قرار جديد هو الأول من نوعه في اليمن وهذا أبرز ما نص عليه

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اجتمع امس الخميس رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، رشاد العليمي بنوابه في المجلس، ثم اصدر مساءا قرارات جمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، قضى واحد منها بإنشاء جهاز جديد باسم ''الجهاز المركزي لأمن الدولة، وهي المرة الاولى في اليمن التي تدمج فيها اجهزة الامن السياسي والقومي في جهاز واحد.

واقر مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه امس عددا من القرارات الامنية والادارية لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.

ووفقا لهذا القرار الذي يحمل الرقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٤، يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة (قوات مدعومة من الامارات) في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ب (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.

يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤلا امامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.

ايضا يكلف رئيسا جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

ويلزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م، بإنشاء جهاز امني متخصص يسمى جهاز مكافحة الارهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الامنية العليا.

ينظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، وان تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وان تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا.

ويلزم القرار، الجهاز بالعمل على سرعة احالة القضايا مع المتهمين والمظبوطات وكافة الاوليات المتعلقة بها الى الجهاز المركزي لأمن الدولة او الجهات القضائية المختلفة.

واصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قرار ثالث رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤ م،قضت المادة الاولى منه بتعيين اللواء شلال علي شايع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب.