إدارة الإفريقي: كل الأسماء المتداولة مرشحة لتدريب الفريق

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 176

أكدت إدارة النادي الإفريقي أنها بصدد دراسة ملفات المدربين المرشحين للإشراف على الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال سامي بلقاضي عضو الهيئة المديرة في تصريح لبوابة تونس الخميس 4 ديسمبر، إن القرار النهائي بخصوص المدرب القادم للإفريقي “سنتخذه في الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف القاضي أن الهيئة لا تريد التسرّع في اختيار المدرّب ونتمنى أن يكون قرارنا النهائي صائبا.

من جهته، صرح هيكل دخيل نائب رئيس الإفريقي بأن جميع أسماء المدربين المتداولة مرشحة لتدريب الفريق وهناك اتصالات بها، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وبعد إنهاء المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، سيتمتع لاعبو الإفريقي بأسبوع راحة قبل استئناف التمارين يوم 11 جانفي الجاري، حيث من المرجح أن تكون تحت إشراف المدرب الجديد.

وبعد إقالة المدرّب سعيد السايبي، تداولت الجماهير والمواقع الإعلامية عدة أسماء مدربين مرشّحين لتدريب الفريق على غرار فوزي البنزرتي، لسعد الدريدي، لسعد جردة، نبيل الكوكي والصربي دراكوفيتش وغيرهم