مظاهرة احتجاجية في صنعاء تندد باحتكار الحوثي للدراسة في معهد القضاء إدارة الإفريقي: كل الأسماء المتداولة مرشحة لتدريب الفريق مان يونايتد يجدّد عقد حنبعل المجبري سلّمها له أردوغان.. المخرج التونسي ناصر خمير يتحصّل على جائزة نجيب فاضل ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال إلى 22438 شهيدا تعرف على تصريحات أعضاء مجلس الامن بشأن هجمات الحوثي في البحر الاحمر الزنداني يوجه رسالة لاذعة لواشنطن والكيان الصهيوني : عدونا الأول والأخير هو المحتل وتحرير الأقصى هدفنا الاستراتيجي تشييع جنازة القيادي بحركة حماس صالح العاروري وسط حشود شعبية الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ العدوان على غزّة والدة العاروري: هذه “موتة شريفة كان يتمناها”.. إنّها "أحسن فرحة"
أكدت إدارة النادي الإفريقي أنها بصدد دراسة ملفات المدربين المرشحين للإشراف على الفريق في المرحلة المقبلة.
وقال سامي بلقاضي عضو الهيئة المديرة في تصريح لبوابة تونس الخميس 4 ديسمبر، إن القرار النهائي بخصوص المدرب القادم للإفريقي “سنتخذه في الأيام القليلة المقبلة”.
وأضاف القاضي أن الهيئة لا تريد التسرّع في اختيار المدرّب ونتمنى أن يكون قرارنا النهائي صائبا.
من جهته، صرح هيكل دخيل نائب رئيس الإفريقي بأن جميع أسماء المدربين المتداولة مرشحة لتدريب الفريق وهناك اتصالات بها، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
وبعد إنهاء المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، سيتمتع لاعبو الإفريقي بأسبوع راحة قبل استئناف التمارين يوم 11 جانفي الجاري، حيث من المرجح أن تكون تحت إشراف المدرب الجديد.
وبعد إقالة المدرّب سعيد السايبي، تداولت الجماهير والمواقع الإعلامية عدة أسماء مدربين مرشّحين لتدريب الفريق على غرار فوزي البنزرتي، لسعد الدريدي، لسعد جردة، نبيل الكوكي والصربي دراكوفيتش وغيرهم