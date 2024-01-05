مان يونايتد يجدّد عقد حنبعل المجبري

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على منصّة “إكس”، عن تمديد عقد لاعبه الدولي التونسي الشاب، حنبعل المجبري، من خلال تفعيل بند خيار التمديد لعام إضافي، الموجود في عقده.
وأضاف الفريق الإنجليزي أنه جدد كذلك عقد كل من آرون وان بيساكا والمدافع السويدي فيكتور ليندولوف لموسم واحد.
وكان مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاج تحدّث، في تصريحات صحفية، عن تمديد عقود اللاعبين
وقال: “نحن نتحدث إلى رافا فاران وأنتوني مارسيال، وفعّلنا خيارات التمديد بالنسبة إلى آرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وحنبعل المجبري”.
في سياق آخر أوضح هاج تواصل الفريق مع الاتحاد الكاميروني بشأن أونانا، .
وقال: “لقد كانت هناك مشكلة خلال المحادثات مع أندريه عندما جاء إلى هنا”، مؤكّدا أن المحادثات بناءة.
وتابع: “لا أعرف بعد ما إذا كان سيكون موجودا ضد توتنهام، لكنه سيكون هنا للمباراة ضد ويجان قبل الذهاب إلى كوت ديفوار للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم