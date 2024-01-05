سلّمها له أردوغان.. المخرج التونسي ناصر خمير يتحصّل على جائزة نجيب فاضل

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منحت تركيا المخرج السينمائي والفنّان التشكيلي التونسي الناصر خمير جائزة “نجيب فاضل للفنون والثقافة” لسنة 2023 في صنفها الدولي، وهي الجائزة الدولية الوحيدة المخصّصة لغير الأتراك، إلى جانب رصد 10 جوائز للفنانين الأتراك.
وتمّ حفل تسليم جوائز ” نجيب فاضل “، تحت إشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحضوره، حيث سلم الجائزة للمخرج التونسي.
وتهدف هذه الجائزة إلى الحفاظ على الإرث المعنوي والثقافي للشاعر والكاتب التركي نجيب فاضل كيصاكوريك (Necip Faz?l K?sakürek) وهو شاعر وكاتب ومفكِّر وإسلاميّ من مواليد 26 ماي سنة 1904 بإسطنبول التي توفي بها يوم 25 ماي سنة 1983.
والمخرج السينمائي التونسي الناصر خمير (1948)، هو أيضا كاتب وفنان تشكيلي اشتهر بأفلام مثل” الهائمون” و ” طوق الحمامة المفقود ” و”باب عزيز” و”البحث عن محيي الدين”، بالإضافة إلى فيلم “همس الرمال” وهو آخر أعماله السينمائية إذ أخرجه سنة 2017