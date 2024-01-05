ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال إلى 22438 شهيدا

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس 4 جانفي، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22.438 شهيدا و57.614 مصابا. وأضافت الوزارة أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة في حقّ العائلات، راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع استمرار العدوان الهمجي، للشهر الثالث، توقّفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إمّا بسبب القصف وإمّا لنفاد الوقود. اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، 30 فلسطينيّا على الأقل، بينهم الصحفي وفا عواد، وأسرى سابقون. وتركّزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزّعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، طوباس، طولكرم، نابلس، وجنين.

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 102 من الصحفيين وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023. في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1300 إسرائيلي قُتلوا منذ بدء المعارك، بينهم نحو 500 جندي، بالإضافة إلى نحو 5000 جريح