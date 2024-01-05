تعرف على تصريحات أعضاء مجلس الامن بشأن هجمات الحوثي في البحر الاحمر

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، مليشيا الحوثي إلى الامتناع عن مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وإطلاق سراح السفينة المحتجزة لديهم مع طاقمها.

وقال مندوب الولايات المتحدة إن هجمات من سماهم الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تهدد “الحقوق والحريات الملاحية” في البحر الأحمر وتشكل “تحديا عالميا” يتطلب “ردا عالميا”. وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعتقد بأن الوضع في البحر الأحمر “يمر نقطة تحول”.

وأعرب المندوب الروسي عن إدانته للعمليات التي ينفذها الحوثي في نفس الوقت عزا السبب إلى ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي، مؤكدا أن واشنطن تصب الزيت على النار بتشكيلها تحالفا بحريا في البحر الأحمر وخليج عدن.

في السياق أدان المندوب البريطاني ما سماها “الاعتداءات غير المشروعة من قبل الحوثيين على الملاحة”، واصفا إياها بالعشوائية و”تستهدف سفنا لا علاقة لها بإسرائيل، ولن نتردد في اتخاذ تدابير لمنع تلك الاعتداءات”، ومحملا إيران مسؤولية الهجمات. كما أعرب مندوب الصين عن خشية بلاده من امتداد الصراع في الشرق الأوسط إزاء ما يحدث في غزة.

وكانت غالبية الدول الغربية قد أدانت العمليات التي ينفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية، بالتزامن مع إعلان 18 شركة شحن بحري إيقاف كل رحلاتها عبر البحر الأحمر. بدوره قال مندوب الجزائر في أول اجتماع له إن مسؤولية حماية الملاحة في البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المشاطئة، وأنه لن يكون هناك أمن حقيقي دون مشاركة تلك الدول.