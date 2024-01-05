تشييع جنازة القيادي بحركة حماس صالح العاروري وسط حشود شعبية

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شيّعت العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر الخميس 4 جانفي، جنازة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العاروري، إلى جانب قيادييْن آخرين بكتائب القسام، وسط مشاركة شعبية واسعة.

وانطلق موكب تشييع العاروري، والقائدين في “كتائب القسام” سمير فندي وعزام الأقرع، من مسجد الإمام علي في طريق الجديدة، وسط إطلاق مكثّف للنار في الهواء، “تحية للشهداء” الذين اغتيلوا بمسيرة تابعة للكيان المحتل الثلاثاء الماضي.

وأمَّ حشود المصلّين في صلاة الجنازة، ممثّل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأمين الفتوى الشيخ أمين الكردي.

وشهد موكب التشييع حشودا جماهيرية واسعة من الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين الذين ردّدوا هتافات تمجّد الشهداء والمقاومة، كما رفعوا أعلام حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت مصادر إعلامية إنّ العاروري والقياديين القساميين الآخرين، سيدفنون في مقبرة الشهداء بدوار شتيلا.

وكانت حركة حماس قد دعت في بيان، إلى المشاركة الواسعة في “تشييع القائد صالح العاروري، والشهيد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس”، الّذين سقطوا في عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويعدّ الشهيد صالح العاروري من بين أبرز القيادات السياسية والعسكرية بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وساهم في تأسيس كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية، وهو معتقل سابق قضى نحو 15 عاما في سجون الاحتلال، قبل إبعاده عن الأراضي الفلسطينية إلى لبنان