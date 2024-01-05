الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ العدوان على غزّة

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قدّرت الأمم المتحدة عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، بحوالي مليون.
وقالت الأمم المتحدة، في تقريرها الإنساني اليومي، إن “محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي”.
وبحلول نهاية 2023، قدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدد النازحين في غزة بحوالي 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع، بمن فيهم بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرّر في القطاع بحثا عن السلامة. ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس.
وأعادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تأكيد عدم وجود مساحة آمنة في غزة.
وقالت المفوضية في بيان: “لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، فالناس ينامون في الشوارع في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء”.