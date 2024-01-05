الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نعت عائشة أم سليمان، والدة القيادي في حماس الشهيد صالح العاروري ابنها الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان مساء الثلاثاء، مؤكدة أنه كان يتمنى الشهادة في كل وقت.

وأضافت أم سليمان في حديث إلى الجزيرة مباشر أن “هذه موتة شريفة والحمد لله، هذه أحسن فرحة.

كان يخبرنا دائما أن كل أصحابه استشهدوا وهو قد تأخر عنهم. إنا لله وإنا إليه راجعون”. وأوضحت أنها كانت تبكي منذ المغرب دون أن تعرف بخبر استشهاده.

الاحتلال وردة الفعل عن الفشل الذريع

بدورها قالت أم قتيبه شقيقة العاروري في لقاء مع الجزيرة مباشر إن الله أكرمه بالشهادة التي كان يتمناها وهو ساجد، وإنها التقته آخر مرة في موسم الحج الماضي وأخبرها أنه يتمنى الشهادة في كل وقت، مضيفة أنّ اغتيال العاروري محاولة من الاحتلال لتحقيق أي نصر في ظل فشله الذريع. وهنأت أم قتيبة في تسجيل آخر، الشعب الفلسطيني باستشهاد أخيها.

وقالت: “الحمد لله إلي ربنا شرفنا باستشهاد أخي، هذه أمنية كان يتمناها كل يوم”. وأضافت: “أهنئ نفسي والشعب الفلسطيني باستشهاده”، مشيرة إلى أنه طالما اغتالت قوات الاحتلال قادة، ويخرج بعدهم قادة أعظم. وقالت إن النصر قادم، وما هو إلا صبر ساعة. هنية يكشف..

واغتالت إسرائيل، مساء الثلاثاء، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح وعددا من قادة كتائب القسام في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باقي أفراد الحركة الذين استشهدوا في عملية اغتيال نائبه صالح العاروري.

وأكد هنية مقتل اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، في العملية، هما سمير فندي وعزام الأقرع، إضافة الى أربعة كوادر آخرين في الحركة هم محمود زكي شاهين ومحمد بشاشة ومحمد الريس وأحمد حمود ويتولى فندي وكنيته أبو عامر، مسؤول العمل العسكري لحركة حماس في جنوب لبنان، وفي جويلية الماضي، أعلنت إحدى القنوات العبرية أن جهاز الشاباك الإسرائيلي أدرجه في قائمة الاغتيالات.

فيما يتولى أقرع وهو أسير محرر وأحد مبعدي مرج الزهور، الملف العسكري للحركة في الخارج، وكان آخر ظهور لاسمه لدى الإعلام الإسرائيلي في أكتوبر 2022، حين ادعى أنه التقى معتقلاً فلسطينيا مفرجا عنه، في الخارج، وخططا للعمل معا.

من جانب آخر، تفاعلت منصات التواصل مع حادثة اغتيال العاروري، وتداول ناشطون مقاطع مصورة من لقاءاته قبل اغتياله، لا سيما تلك التي تحدث فيها عن الشهداء، قائلا: “إن دماءنا وأرواحنا ليست أغلى ولا أعز من أي شهيد، ولا يجوز لأم أي شهيد أن تشعر أن دماء القائد أعز وأغلى من دماء ابنها” مضيفا أن “الشهيد الذي سبقنا بيوم أفضل منا”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن “مسيرّة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء إضافة إلى 11 جريحا”. المصدر : الجزيرة