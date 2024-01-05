الأسبوع المقبل عقد أول جلسة استماع لمحاكمة إسرائيل

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وافقت محكمة العدل الدولية على عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل، لمناقشة طلب جنوب إفريقيا إصدار حكم عاجل بشأن اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب هجومه العسكري على غزّة.

ومن المقرر عقد الجلسة يومي 11 و12 جانفي بالمحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تسمى أحيانا المحكمة العالمية.

وكانت جنوب إفريقيا قدّمت طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل بسبب ما وصفته بـ”أعمال إبادة في حق الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، حسب ما أعلنت المحكمة الجمعة الماضي.

وأكّدت جنوب إفريقيا أنّ “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنّها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة، جزءا من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسب ما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وكانت حكومة الاحتلال قرّرت، أمس الثلاثاء، الموافقة على المثول أمام محكمة لاهاي للطعن في تهمة الإبادة الجماعية، بعد أن رفضت في وقت سابق الدعوى، قائلة إنّها لا تستند إلى أساس قانوني.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان حينها: “جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل… شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحدّ من وقوع الضرر على المدنيين”، حسب زعمها.