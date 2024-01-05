استقالة رئيسة جامعة هارفارد بعد انتقادها بسبب المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين

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أعلنت رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية، كلودين غاي، الثلاثاء، التنحي عن منصبها عقب تعرّضها لضغوط وانتقادات لاعتبارها المظاهرات ضد إسرائيل داخل الحرم الجامعي ضمن نطاق “حرية تعبير”.
وقالت غاي في بيان إنّها قدّمت استقالتها “حتى لا يتسبب الجدل حول شخصها في إلحاق ضرر في الجامعة”. وأشارت إلى أنّها اتّخذت قرارها كي تتمكّن الجامعة من مواصلة أهدافها بعيدا عن السجالات الأخيرة.
ولفتت إلى أنها قررت الاستقالة حتى لا تؤدي الخلافات الأخيرة المتعلقة بشخصها إلى إضعاف الجامعة باعتبارها مؤسسة. وأضافت: “أصبح من الواضح أنه من مصلحة جامعة هارفارد أن أستقيل، حتى تتمكن الجامعة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية عبر التركيز على المؤسسة بدلا من الفرد”
وأكدت غاي أنه لا مكان لجرائم الكراهية في الحرم الجامعي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن غاي تعرضت لردود فعل قوية، خاصة من الأوساط المؤيدة لإسرائيل، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد إسرائيل في الجامعة ضمن نطاق “حرية التعبير”. وتناولت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي مزاعم حول “سرقتها بعض الأعمال الأكاديمية في السابق”.