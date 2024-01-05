الرئيس العليمي يصدر عددًا من القرارات.. دمج الكيانات الاستخباراتية التابعة للانتقالي والعمالقة وحراس الجمهورية وتعيين شلال شايع في هذا المنصب

الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، قرارا بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة يدمج تحته كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا برقم ( 5 ) لسنة 2024، بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة.

وأضافت بأنه "ووفقا لهذا القرار يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى بـ (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الجهاز يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأشارت إلى أن اللائحة التنظيمية تحدد اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.

وكلف العليمي، رئيسي جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

والزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.

ولفت الوكالة إلى أنه وبموجب هذا القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الادارية ووحدات القوات الامنية للجهاز وكذلك الاوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشان تأمين عناصره ومقراته.

كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، قرارين جمهوريين بإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب، وتعيين القيادي في الإنتقالي شلال شائع رئيسا له.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا برقم ( 6 ) لسنة 2024 م، بإنشاء جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الارهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الامنية العليا.

وأضافت أن القرار نظم مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، على أن تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وان تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا.

والزم القرار، الجهاز بالعمل على سرعة احالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الاوليات المتعلقة بها الى الجهاز المركزي لأمن الدولة او الجهات القضائية المختصة.

كما أصدر العليمي قرارا برقم 7 لسنة 2024م، بتعيين اللواء شلال علي شايع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب.