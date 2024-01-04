الجيش الأمريكي: لا وجود للمارينز على السفن التجارية في البحر الأحمر

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال أدميرال بالبحرية الأمريكية الخميس، إنه لا يوجد جنود من مشاة البحرية (المارينز)، على السفن التجارية لتوفير الأمن في البحر الأحمر في هذا الوقت، لكنه لفت إلى أن 22 دولة تشارك حالياً في التحالف الذي تقوده أمريكا في البحر الأحمر.

وأضاف أن قارباً تابعاً لمليشيا الحوثي في اليمن، انفجر في البحر الأحمر الخميس، لكنه كان على بعد أميال من الأسطول الأمريكي. المصدر: “رويترز”