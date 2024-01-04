خبير عسكري: التضخيم الإعلامي الغربي للحوثيين يقدم لهم طوق نجاه

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد خبير عسكري أن التضخيم الإعلامي الغربي للحوثيين يقدم لهم طوق نجاة من المحاسبة على جرائمهم بحق الشعب اليمني.

وقال ثابت صالح “‏تضخيم الحوثيين في وسائل الإعلام الخارجية، بل وفي سياسة الولايات المتحدة بشكل مبالغ فيه بدلا من التعامل معهم بحسم وفقا لحجمهم الحقيقي يقدم لهم طوق نجاة من العمل على الاستحقاقات الإنسانية لملايين الجياع في اليمن.

وأشار في تدوينة على منصة إكس إلى إن هذا التضخيم يمنحهم فرصة جديدة أخرى لقمع وإرهاب الناس بحجة مواجهة “العدوان الخارجي