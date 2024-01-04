احتفالية تكريمية لمنتخب الناشئين في احتفالية تكريمية لمنتخب الناشئين في " استاد المريسي " بصنعاء ومصادر تستبعد ترتيبات احتفالية مماثلة على متن السفينة المختطفة "جلاكسي " بالحديدة إنطلاق حملة إلكترونية واسعة النطاق غدا الجمعة تحت هاشتاج ( الحوثي_مصدر_الإرهاب البحرية الأميركية تكشف تفاصيل انفجار زوق حوثي قرب أسطولها في البحر الأحمر التحالف يجدد دعمه للشرعية والرئاسي يّشيد بجهود اللواء العرادة ومعالجته للتحديات الطارئة بمأرب ذهبوا لإعتقاله بالمدرعات ..القاضي قطران يرفض افراجا مشروطا للحوثيين .. مأرب برس يكشف التفاصيل نقابة المحامين تنظم ندوة فكرية ناقشت تقرير الخبراء الأخير المعني باليمن "الأبعادوالمخاطر المهددة للسلام" بمأرب مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس عن تعثر مساعي الحوثي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة والسبب الغير معلن وراء اعتذار مرشح رئيس الوزراء مذكرة تفاهم دولية في القارة الافريقية تثير فلق تركيا تركي آل الشيخ يبعث جورج قرداحي الى واجهة المشهد السعودي الإمارات تعلن نجاح دبلوماسي كبير لها بين روسيا وأوكرانيا
مأرب برس - خاص
استكمل بصنعاء الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة منتخب اليمن للناشئين بطل النسخة العاشرة من بطولة غرب اسيا للناشئين والمتوج بها للمرة الثانية في تاريخه.
وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء لـ" مأرب برس" انه سيتم إقامة احتفالية تكريمية للاعبي منتخب اليمن للناشئين والجهاز الفني في استاد "المريسي " بشمال صنعاء وذلك تحت رعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين .
ورجحت المصادر الغاء ترتيبات تم إقرارها سابقا بإقامة احتفالية تكريمية مماثلة لمنتخب اليمن للناشئين على متن السفينة التجارية المختطفة من قبل الحوثيين " جلاكسي ريدر" الراسية في شواطيء الحديدة وذلك بسبب تصاعد وتيرة التوتر في البحر الأحمر .