الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ خاص

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مأرب برس - خاص

استكمل بصنعاء الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة منتخب اليمن للناشئين بطل النسخة العاشرة من بطولة غرب اسيا للناشئين والمتوج بها للمرة الثانية في تاريخه.

وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء لـ" مأرب برس" انه سيتم إقامة احتفالية تكريمية للاعبي منتخب اليمن للناشئين والجهاز الفني في استاد "المريسي " بشمال صنعاء وذلك تحت رعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين .

ورجحت المصادر الغاء ترتيبات تم إقرارها سابقا بإقامة احتفالية تكريمية مماثلة لمنتخب اليمن للناشئين على متن السفينة التجارية المختطفة من قبل الحوثيين " جلاكسي ريدر" الراسية في شواطيء الحديدة وذلك بسبب تصاعد وتيرة التوتر في البحر الأحمر .