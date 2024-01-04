إنطلاق حملة إلكترونية واسعة النطاق غدا الجمعة تحت هاشتاج ( الحوثي_مصدر_الإرهاب

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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تنطلق حملة إلكترونية واسعة النطاق، غداً الجمعة، الساعة الـ 8 مساءً، للتعريف بالجرائم الإرهابية التي مارستها وارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني، تحت هاشتاج:

الحوثي_مصدر_الإرهاب وتهدف الحملة لكشف التحالفات الخفية لجماعة الحوثي الإرهابية مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014 بقوة السلاح.

كما تهدف الحملة للكشف عن الواقع المأساوي والكارثي الذي يعيشه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ودعت الحملة وسائل الإعلام والصحفيين والاعلاميين والحقوقيين والمثقفين والنشطاء وكافة أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج للتفاعل مع الحملة وتعريف العالم حقيقة جماعة الحوثي الإرهابية وكشف جرائمها البشعة والدموية بحق الشعب اليمني.