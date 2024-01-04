احتفالية تكريمية لمنتخب الناشئين في احتفالية تكريمية لمنتخب الناشئين في " استاد المريسي " بصنعاء ومصادر تستبعد ترتيبات احتفالية مماثلة على متن السفينة المختطفة "جلاكسي " بالحديدة إنطلاق حملة إلكترونية واسعة النطاق غدا الجمعة تحت هاشتاج ( الحوثي_مصدر_الإرهاب البحرية الأميركية تكشف تفاصيل انفجار زوق حوثي قرب أسطولها في البحر الأحمر التحالف يجدد دعمه للشرعية والرئاسي يّشيد بجهود اللواء العرادة ومعالجته للتحديات الطارئة بمأرب ذهبوا لإعتقاله بالمدرعات ..القاضي قطران يرفض افراجا مشروطا للحوثيين .. مأرب برس يكشف التفاصيل نقابة المحامين تنظم ندوة فكرية ناقشت تقرير الخبراء الأخير المعني باليمن "الأبعادوالمخاطر المهددة للسلام" بمأرب مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس عن تعثر مساعي الحوثي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة والسبب الغير معلن وراء اعتذار مرشح رئيس الوزراء مذكرة تفاهم دولية في القارة الافريقية تثير فلق تركيا تركي آل الشيخ يبعث جورج قرداحي الى واجهة المشهد السعودي الإمارات تعلن نجاح دبلوماسي كبير لها بين روسيا وأوكرانيا
تنطلق حملة إلكترونية واسعة النطاق، غداً الجمعة، الساعة الـ 8 مساءً، للتعريف بالجرائم الإرهابية التي مارستها وارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني، تحت هاشتاج:
الحوثي_مصدر_الإرهاب وتهدف الحملة لكشف التحالفات الخفية لجماعة الحوثي الإرهابية مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014 بقوة السلاح.
كما تهدف الحملة للكشف عن الواقع المأساوي والكارثي الذي يعيشه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
ودعت الحملة وسائل الإعلام والصحفيين والاعلاميين والحقوقيين والمثقفين والنشطاء وكافة أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج للتفاعل مع الحملة وتعريف العالم حقيقة جماعة الحوثي الإرهابية وكشف جرائمها البشعة والدموية بحق الشعب اليمني.