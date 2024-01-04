التحالف يجدد دعمه للشرعية والرئاسي يّشيد بجهود اللواء العرادة ومعالجته للتحديات الطارئة بمأرب

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أكد الفريق أول ركن مطلق الازيمع قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعم المملكة للشعب اليمني، منوهاً بالحكمة اليمانية وتغليب المصلحة العامة، مشيداً بدور مجلس القيادة الرئاسي في قيادة البلد والتطلع نحو المستقبل وحقن الدماء ولم الشمل وإنهاء المعاناة الانسانية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشيخ عثمان مجلي.
مضيفاً بأن دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حريصة على الموقف العام والتنسيق الدائم والدعم المستمر لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة للشعب اليمني وقيادته الشرعية والأمن والاستقرار في اليمن.
بدورة أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشيخ عثمان مجلي بـ الدور الكبير الذي بذله عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وقيادة السلطة المحلية ومشايخ وعقلاء مأرب، بتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس القيادة والتدخل الكريم للأشقاء في المملكة ومعالجتهم للتحديات الطارئة حسب ماذكرت وكالة سبأ الحكومية.