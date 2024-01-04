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ذهبوا لإعتقاله بالمدرعات ..القاضي قطران يرفض افراجا مشروطا للحوثيين .. مأرب برس يكشف التفاصيل

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص
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رفض الناشط الحقوقي البارز القاضي "عبد الوهاب قطران " افراجا مشروطا عرضته عليه ميلشيا الحوثي بعد يومين من مداهمة منزله بصنعاء واختطافه بشكل قسري.

وعلم "مأرب برس " من مصادر حقوقية مطلعة بصنعاء أن القاضي "قطران " رفض التوقيع على تعهد خطي بعدم تكرار نشر أي انتقادات لجماعة الحوثي وقياداتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الافراج عنه وإلغاء قائمة اتهامات جنائية ملفقة استهدفت الإساءة لسمعته وتبرير عملية اختطافه القسري من منزلة .

واختطفت مليشيا الحوثي القاضي عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء بواسطة مدرعتين ودورية حيث اقتحمت عناصر مسلحة من الميلشيا منزل قطران وعبثوا بممتلكاته وذلك على خلفية نشره لانتقادات لاذعة لتمادي الميلشيا في افتعال الازمات من خلال التصعيد الغير مسئول في البحر الأحمر وممارسة القرصنة البحرية واستغلال الحرب في غزة .

 
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