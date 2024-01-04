ذهبوا لإعتقاله بالمدرعات ..القاضي قطران يرفض افراجا مشروطا للحوثيين .. مأرب برس يكشف التفاصيل نقابة المحامين تنظم ندوة فكرية ناقشت تقرير الخبراء الأخير المعني باليمن "الأبعادوالمخاطر المهددة للسلام" بمأرب مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس عن تعثر مساعي الحوثي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة والسبب الغير معلن وراء اعتذار مرشح رئيس الوزراء مذكرة تفاهم دولية في القارة الافريقية تثير فلق تركيا تركي آل الشيخ يبعث جورج قرداحي الى واجهة المشهد السعودي الإمارات تعلن نجاح دبلوماسي كبير لها بين روسيا وأوكرانيا مجلس القيادة الرئاسي يجتمع ويقر عددا من القرارات ويطمئن المواطنين بشأن بعض الإلتزامات منها دفع الرواتب 6 فيتامينات نقصها في جسمك سيؤدي بشعرك الى التساقط والصلع قالت بأن العواقب وخيمة .. تحذير أممي صريح للحوثيين: ''انتم تجرون اليمن الى كارثة إقليمية'' ماذا ينوي الحوثيون فعله في باب اليمن؟ مصادر في صنعاء تكشف المخطط ومختصون يتحدثون عن ''كارثة'' على المدينة
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن تعثر مساعي جماعة الحوثي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة عقب تراجع المرشح لرئاسة الأخيرة عن المضي في المشاورات المتعلقة باختيار أعضائها بسبب خلافات طارئة مع قيادة الحوثيين حول سقف الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة .
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" مأرب برس" أن المرشح لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة بصنعاء هو عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الرفيق "سلطان السامعي " اعتذر عن موصلة المشاورات الخاصة باختيار أعضاء الحكومة الجديدة جراء خلافات طارئة مع زعيم جماعة الحوثي حول طبيعة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة مشيرة الى أن "السامعي" تراجع عن قبوله ترشيحة لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة بسبب انحسار الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة .