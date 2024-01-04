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مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس عن تعثر مساعي الحوثي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة والسبب الغير معلن وراء اعتذار مرشح رئيس الوزراء

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص
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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن تعثر مساعي جماعة الحوثي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة عقب تراجع المرشح لرئاسة الأخيرة عن المضي في المشاورات المتعلقة باختيار أعضائها بسبب خلافات طارئة مع قيادة الحوثيين حول سقف الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة .

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" مأرب برس" أن المرشح لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة بصنعاء هو عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الرفيق "سلطان السامعي " اعتذر عن موصلة المشاورات الخاصة باختيار أعضاء الحكومة الجديدة جراء خلافات طارئة مع زعيم جماعة الحوثي حول طبيعة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة مشيرة الى أن "السامعي" تراجع عن قبوله ترشيحة لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة بسبب انحسار الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة .

  
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