الإمارات تعلن نجاح دبلوماسي كبير لها بين روسيا وأوكرانيا

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أعلنت الإمارات، مساء امس الأربعاء، نجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا لتبادل "أسرى حرب" بين البلدين، مؤكدة أنها "أحد أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب"
وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إلى "نجاح وساطة الإمارات بشأن تبادل أسرى الحرب بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا"
وأوضحت أن ذلك " جاء انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات، نتج عنها أحد أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب (دون تحديد الأعداد)"
وأعربت الوزارة عن "عن تقديرها لموسكو وكييف، على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى، رغم التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحالية"
وأكدت "على التزام أبوظبي بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة"
يأتي ذلك، بعد نحو شهر من إعلان قطر "نجاح وساطتها بلم شمل 6 أطفال أوكرانيين مع عائلاتهم في أوكرانيا، ضمن الدفعة الثانية، بهدف لم شمل الأسر المشتتة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية"، بعد الدفعة الأولى التي تم فيها إعادة 4 قاصرين أوكرانيين في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، أدت إلى أزمة إنسانية وحالات نزوح ولجوء للأوكرانيين، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.