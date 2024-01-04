قالت بأن العواقب وخيمة .. تحذير أممي صريح للحوثيين: ''انتم تجرون اليمن الى كارثة إقليمية''

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جددت الأمم المتحدة تحذيراتها للحوثيين من جر اليمن إلى كارثة إقليمية؛ جراء استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
وحذّر مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر، وخطر تفاقم التوترات الإقليمية.
وقال خياري، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، إن استمرار التهديدات الحوثية للبحر الأحمر يثير القلق البالغ، وقد يؤثر على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم، مشيرا إلى التقارير التي تفيد باعتراض هجمات أخرى من الحوثيين، وإعلان شركة "ميرسك" مرة أخرى أنها ستوقف عمليات شحنها عبر البحر الأحمر.
وعبّر عن قلقه بشأن الحاجة إلى حماية الملاحة البحرية والآثار المحتملة للهجمات الحالية.
وجدد خياري التأكيد على ضرورة ضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية في المنطقة.
كما دعا إلى الإفراج الفوري عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها الذين احتجزهم الحوثيون في 19 نوفمبر الماضي.
وأكد أن مثل هذه الحوادث من المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، يجب أن تتوقف.
وأضاف: "ذلك يعد أمرا مهما لتعود الملاحة عبر البحر الأحمر إلى وضعها الطبيعي؛ ولتجنب انجرار اليمن إلى كارثة إقليمية".