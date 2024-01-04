كأس جديدة لـ كيليان مبابي ورفاقه مع النادي الباريسي

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توج نادي باريس سان جيرمان، بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه تولوز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء - Parc des Princes بالعاصمة باريس، امس.
وسجل المهاجم الكوري الجنوبي لي كانغ-اين الهدف الاول في الدقيقة 3، وعزز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 44 من زمن الشوط الاول من المباراة.
ويعد الفريق الباريسي صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، برصيد 12 لقبا، ثم فريق ليون برصيد 7 ألقاب.