الجمهوريون في أميركا يسعون للإطاحة بمسئول كبير

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يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الامريكي بشكل جدي في خطوات عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بشأن تعامله مع أزمة الحدود.
واشار المتحدث باسم لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الى إنهم أجروا تحقيقاً شاملاً في تعامل الوزير مايوركاس مع الأزمة غير المسبوقة على الحدود الجنوبية الغربية ودوره فيها منذ ما يقرب من عام.
وذكرت شبكة "سي أن أن" وفقا لبيان قالت أنها اطلعت عليه "بعد تصويت الحزبين في مجلس النواب على إحالة مواد المساءلة ضد الوزير إلى لجنتنا، سنعقد جلسات استماع ونتناول تلك المواد في الأسابيع المقبلة".
وأوضحت الشبكة، أن الإعلان عن إجراءات المساءلة يتزامن مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن.
وقال البيان: "ستضمن اللجنة أن يكون الجمهور على دراية بما يتعلق بسوء السلوك الذي ارتكبه الوزير مايوركاس ورفضه إنفاذ القانون، وأيضا ستكتمل هذه العملية على الفور وسيتم تحقيق المساءلة بسرعة كما طالب الشعب الأميركي".
وقال المتحدث باسم اللجنة لـ"سي أن أن" إن جلسة الاستماع ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأوضحت "سي أن أن" أن سلطات الحدود واجهت، الاثنين، حوالي 2500 مهاجراً على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهو انخفاض كبير مقارنة بمنتصف ديسمبر عندما تجاوز عدد الاعتقالات 10 آلاف، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.