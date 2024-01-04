ثاني استقالة لمسؤول أمريكي كبير بسبب موقف واشنطن من حرب غزة يوما بعد 90 يوم من العدوان.. غارات إسرائيلية عنيفة وإقرار أمريكي بمحافظة حماس على قوتها الكشف عن عملية تبادل كبرى لأسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة دولة خليجية استضافة 1000 معتمر من دول العالم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين أكثر من 100 قتيل بتفجيرين قرب مقبرة سليماني في ذكرى اغتياله قطر : السفارة اليمنية تنظم معرض للفن التشكيلي 8 اكتشافات علمية مدهشة في علم الفلك لعام 2023 تعرف على 7 اكتشافات طبية باعثة للأمل في 2023 شركة شحن عالمية تعلن تحويل مسار سفنها لرأس الرجاء الصالح واشنطن و11 دولة تصدر بياناً موحداً ضد الحوثيين
قدم مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية استقالته بسبب موقف الولايات المتحدة من حرب قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المدمر الذي أحدث كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
وقال المستشار بوزارة التعليم الأمريكية، طارق حبش، في خطاب الاستقالة الذي نشرته شبكة "إن بي سي نيوز": "لا استطيع مواصلة التزام الصمت بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء خلال حملة الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية بحسب وصف خبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان.. ولهذا يتعين علي أن استقيل".
وأضاف حبش أن الولايات المتحدة فشلت في إقناع إسرائيل بالتوقف عن استخدام "أساليب العقاب الجماعي" ضد الفلسطينيين.
وتأتي استقالة حبش بعد أكثر من شهرين من استقالة مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، احتجاجا على قرار الرئيس جو بايدن تزويد إسرائيل بالأسلحة، في ظل الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة